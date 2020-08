L'atelier de Zen

Gaufrette et Nougat jouent avec la neige, avec Didier Jean et Zad à la plume, aux éditions Utopique

C'est chouette, sur France 5, à l'émission des Maternelles de mercredi, Nathalie Le Breton a présenté Gaufrette et Nougat jouent au papa et à la maman .

Vendredi, samedi et dimanche derniers, j'étais au salon du livre de Limoges.

Au programme : interventions dans des écoles maternelles avec des enfants très à l'écoute, dédicaces et également rencontres et bavardages avec les auteurs et illustrateurs présents !

Une ambiance très chouette, des rires, des enseignants motivés, des enfants qui reviennent me voir sur le salon en m'offrant des dessins, une organisation incroyable... C'était vraiment super !

Et je dédicaçais entre autres ma toute dernière parution chez 2 Vives Voix :

Gaufrette et Nougat jouent au papa et à la maman.

Une histoire à mettre entre les mains des petits, filles ou garçons, afin qu’ils s’interrogent

sur le rôle de chacun au sein de la famille.

Pour sortir des idées reçues que même les plus jeunes ont tendance à reproduire !

Pour en savoir plus, c'est par ici